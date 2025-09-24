Monitorado tem prisão decretada após descumprir regras do monitoramento eletrônico

Policiais penais da Divisão Especializada de Monitoramento Eletrônico, em Sena Madureira cumpriram, nesta quarta-feira (23), um mandado de prisão em desfavor de um homem que descumpriu regras do sistema de monitoramento eletrônico. A ordem judicial foi expedida pelo juiz da comarca local, Eder Viegas.

De acordo com informações, os policiais se dirigiram até o endereço do monitorado, que não foi divulgado, assim como sua identidade, em cumprimento à Lei de Abuso de Autoridade. O homem não apresentou resistência e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Após audiência de custódia, o monitorado deverá regredir para o regime fechado, retornando ao presídio Evaristo de Moraes.

O sistema de monitoramento eletrônico permite que apenados cumpram pena em casa, junto à família, sem necessidade de permanecer no sistema prisional. Atualmente, cerca de 200 pessoas estão nessa condição em Sena Madureira. O acompanhamento é realizado 24 horas por dia por uma central que também cobre o município de Manoel Urbano. No entanto, em caso de violação das regras impostas pelo poder judiciário, um relatório é encaminhado ao juiz de execução penal, que pode regredir o monitorado ao regime fechado ou impor outras condições.