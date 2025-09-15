“Monstro: A História de Ed Gein”: Trailer perturbador mostra horrores cometidos pelo serial killer na década de 50

A terceira temporada da antologia de terror da Netflix está vindo carregada de intensidade. O primeiro trailer de “Monstro: A História de Ed Gein”, divulgado nesta segunda-feira (15), mostra a sequência de assassinatos brutais cometidos pelo serial killer. A série estreia em 3 de outubro.

Charlie Hunnam assume o papel do aterrorizante Ed Gein, conhecido como “O Açougueiro de Plainfield”. No trailer, Gein aparece cometendo assassinatos e até interagindo de forma macabra com as peles de suas vítimas.

A história de Gein é marcada por isolamento, psicose e uma obsessão doentia pela mãe, interpretada por Laurie Metcalf. Os assassinatos, cometidos na década de 50, inspirou os clássicos do terror como “Psicose”, “O Massacre da Serra Elétrica” e “O Silêncio dos Inocentes”.

As imagens do trailer mostram a obsessão de Ed Gein por corpos humanos. O assassino observa mulheres na rua com um olhar aparentemente inofensivo, enquanto elas não suspeitam que estão diante de um serial killer.

Após matar e torturar suas vítimas, Gein chegava a remover a pele delas, que depois utilizava em seu próprio corpo. O trailer também mostra o assassino em série dançando enquanto vestia sutiãs e vestidos das mulheres, além de manter os rostos delas pendurados em um depósito, como se fossem troféus.

A nova temporada da Netflix mantém o formato das anteriores, como “Dahmer: Um Canibal Americano” e “A História de Lyle e Erik Menendez”. Todas as sequências, assim como a história de Ed Gein, são baseadas em fatos. O elenco de “Monstro: A História de Ed Gein”, também conta com Tom Hollander interpretando Alfred Hitchcock, Suzanna Son, Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill e Robin Weigert.

Veja: