Moradores abrem vala com as próprias mãos para conter alagamentos de casas; VÍDEO

Alguns moradores já planejam custear com recursos próprios a contratação de uma máquina para concluir a vala

Cansados de esperar por soluções do poder público, moradores do Conjunto Morro da Macaca, em Boca do Acre (AM), decidiram tomar uma atitude em meio as dificuldades enfrentadas. Eles abriram uma vala manualmente para evitar que a água da chuva continue invadindo quintais e ruas da comunidade.

A comunidade afirma que já cobrou a Secretaria de Obras e vereadores, mas até agora nada foi feito | Foto: Cedida

Segundo os moradores, a obra chegou a ser iniciada pela prefeitura pouco antes do festival de praia realizado na cidade. Na ocasião, apenas duas ruas foram trabalhadas, mas o serviço não foi concluído. O restante da intervenção, que incluía a instalação de bueiros e a abertura de valas para escoamento da água, ficou inacabado. Parte dos materiais, como os bueiros, ainda permanece no local, mas já se encontra tomada pelo mato.

Na última segunda-feira (29), sem respostas das autoridades, os moradores se reuniram e, com enxadas e picaretas, abriram a vala por conta própria. “Foi a única forma de evitar que nossos quintais alaguem. A rua que eles aterram já está prestes a ser tomada pela água”, relatou um morador.

A comunidade afirma que já cobrou a Secretaria de Obras e vereadores, mas até agora nada foi feito. “Estamos entrando no décimo mês da nova gestão e não vimos nem um terço do que foi prometido. Votamos acreditando na mudança, mas essa mudança ainda não chegou”, desabafou

Diante da falta de ação, alguns moradores já planejam custear com recursos próprios a contratação de uma máquina para concluir a vala que ficou pela metade.

VEJA:

