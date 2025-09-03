Moradores da Sobral fecham ruas em protesto para cobrar obras de drenagem

A manhã desta quarta-feira (3) foi marcada por um intenso protesto na Estrada da Sobral, em Rio Branco. Moradores de diferentes comunidades da região bloquearam completamente a via em ato de cobrança ao poder público por obras de drenagem e implantação de galerias, medidas consideradas urgentes para conter os efeitos das chuvas.

O bloqueio causou grandes transtornos no trânsito e chamou a atenção para um problema antigo: os alagamentos e a invasão de casas pelas águas do Igarapé Sobral, realidade que se repete a cada inverno, trazendo prejuízos materiais e colocando famílias em risco.

A revolta dos moradores é alimentada pelo que chamam de “abandono total” por parte da Prefeitura de Rio Branco. Líderes comunitários relatam que, em 22 de agosto, houve uma reunião com representantes da gestão municipal, quando foi prometido que as obras seriam iniciadas ainda no dia 24 do mesmo mês. No entanto, até agora, nada foi feito.

“Nossa principal reivindicação hoje é a implantação das galerias. O problema é recorrente, todo inverno a água entra em nossas casas. A prioridade é a instalação de três galerias”, afirmou Everton Rodrigues, presidente da Associação de Moradores do bairro João Paulo.

Cleiton Nogueira, presidente do bairro Plácido de Castro, reforçou a indignação: “Decidimos hoje fazer a primeira manifestação pacífica porque não suportamos mais viver nessa situação. Todos os anos nossas casas são invadidas pelas águas do Igarapé Sobral”.

Segundo ele, o problema é de saúde pública e afeta diretamente famílias inteiras, incluindo idosos e crianças, que vivem sob constante risco de inundações.

Os moradores prometem manter a mobilização até que a Prefeitura de Rio Branco dê uma resposta efetiva e cumpra os compromissos assumidos.