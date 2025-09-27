27/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Morre aos 69 anos, seu Edson Saboia, morador conhecido em Sena Madureira

Homem teria sido encontrado caído na rua Cunha Vasconcelos, próximo ao bar do lebrão

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Faleceu no final da tarde deste sábado (27) em Sena Madureira o senhor Edson Saboia, 69 anos, também conhecido como Edson da Toyota. Segundo informações, ele teria sido encontrado caído na rua Cunha Vasconcelos, próximo ao bar do lebrão após ter sofrido provavelmente um ataque cardíaco.

Morre aos 69 anos, seu Edson Saboia, morador conhecido em Sena Madureira. Foto: Reprodução

Populares acionaram o Corpo de Bombeiros que prestou os primeiros socorros ao morador o encaminhando ao PS do hospital João Cancio Fernandes. Minutos depois, ele veio a falecer.

Durante muitos anos, seu Edson atuou no transporte de passageiros em sua Toyota. Ele morava na Rua Newton Prado. O local do velório ainda será divulgado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost