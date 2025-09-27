Morre aos 69 anos, seu Edson Saboia, morador conhecido em Sena Madureira

Faleceu no final da tarde deste sábado (27) em Sena Madureira o senhor Edson Saboia, 69 anos, também conhecido como Edson da Toyota. Segundo informações, ele teria sido encontrado caído na rua Cunha Vasconcelos, próximo ao bar do lebrão após ter sofrido provavelmente um ataque cardíaco.

Populares acionaram o Corpo de Bombeiros que prestou os primeiros socorros ao morador o encaminhando ao PS do hospital João Cancio Fernandes. Minutos depois, ele veio a falecer.

Durante muitos anos, seu Edson atuou no transporte de passageiros em sua Toyota. Ele morava na Rua Newton Prado. O local do velório ainda será divulgado.