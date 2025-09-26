26/09/2025
Luto: morre, aos 91 anos, Maria de Lourdes, mãe do deputado Luiz Gonzaga: ‘Vazio imenso’

Velório acontece na capela da Funerária São Francisco, em Rio Branco

A mãe do deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), Maria de Lourdes Alves de Souza Oliveira, faleceu na noite de quinta-feira (25), às 23h15, em Rio Branco. A informação foi confirmada pelo próprio parlamentar em uma publicação nas redes sociais.

Deputado fez um post emocionante nas redes/Foto: Reprodução

Natural de Cruzeiro do Sul, Maria de Lourdes construiu sua vida dedicada à família e à criação dos seis filhos: Odete, Socorro, Francisco, José, Luiz Gonzaga e outro que não resistiu ao nascer. Ela também deixa 15 netos e 10 bisnetos, que, segundo Gonzaga, sempre foram motivo de orgulho e alegria para a matriarca.

Em sua homenagem, o deputado destacou que a mãe foi exemplo de amor, fé e trabalho, lembrando que sua trajetória se confunde com valores transmitidos às gerações seguintes.

O corpo de Maria de Lourdes será velado na Funerária São Francisco, sala 2, a partir das 5h desta sexta-feira (26), onde familiares e amigos poderão prestar suas últimas homenagens.

