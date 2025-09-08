08/09/2025
Morre João Cardoso, membro da Igreja Assembleia de Deus no Bujari; amigos e familiares prestam homenagem

Líder comunitário e membro da Igreja Assembleia de Deus, João Cardoso é lembrado por sua generosidade e contribuição ao Hospital de Amor no Acre

O Bujari, no interior do Acre, se despede de João Cardoso, membro querido da Igreja Assembleia de Deus da cidade, que faleceu no último domingo (7). Muito respeitado pela comunidade, Cardoso era conhecido por sua dedicação a causas sociais, especialmente pelos leilões realizados em prol do Hospital de Amor no Acre.

Morre João Cardoso, membro da Igreja Assembleia de Deus no Bujari. Foto: Reprodução

O chefe de Departamento da Secretaria de Governo (Segov), Marieldo Alves, publicou uma nota de falecimento lamentando a perda de seu amigo. Em homenagem ao legado de Cardoso, amigos e familiares publicaram uma carta destacando sua trajetória de vida, fé e generosidade.

João Cardoso era natural da cidade de Jales, em São Paulo, mas morava no município no interior do Acre há muitos anos, onde constitui família ao lado da esposa Jesuína Oliveira.

João Cardoso e sua esposa Jesuína Oliveira. Foto: Cedida

Veja a homenagem escrita por membros da igreja, familíares e amigos:

João Cardoso Moraes, nasceu no dia 27 de junho de 1955, na cidade de Jales, em São Paulo.

Muito cedo mudou-se para o estado de Mato Grosso com seus pais, constitui família e se mudou para a cidade de Vilhena e logo depois chegou com sua família para trabalhar no Acre, onde trabalhou em diversas fazendas.

O senhor João após trabalhar muitos anos, adquiriu sua propriedade no município de Bujari, se estabeleceu com sua esposa Jesuína Oliveira e seus filhos Gilson Cardoso e Lucimar Cardoso, sendo membros da Igreja Assembleia de Deus em Bujari a muitos anos, apoiando e cooperando durante todo período em que lá esteve.

Além disso, foi um dos idealizadores e coordenador dos leilões para arrecadar fundos para o Hospital de Amor no Acre, inclusive realizou o primeiro leilão no Estado, no Bujari.

Contudo, este guerreiro que lutou bravamente em prol daqueles que estavam acometidos com a doença Neoplasia Maligna (Câncer), foi diagnosticado com a referida doença e lutou incansavelmente, mas o nosso Deus chamou nosso amigo e comandante para ficar com Cristo Jesus.

Em conclusão, o estimado João Cardoso nos deixou em legado de homem integro, bom esposo, bom pai, bom amigo e um bom homem de Deus.

Esta é a homenagem singela em homenagem dedicada por todos seus amigos, familiares e seus irmãos em cristo da Assembleia de Deus em Bujari.

