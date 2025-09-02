Motoboy de Rio Branco chama atenção com moto rosa e decoração inusitada; ASSISTA

Um motoboy de Rio Branco, no Acre, tem atraído olhares por onde passa graças à sua moto única e cheia de personalidade. O veículo, inteiramente cor de rosa, chama atenção não apenas pela cor, mas também pelos diversos apetrechos que a tornam inconfundível: bonequinhos, bolinhas e até um para-vento completamente envolto em fita rosa.

O próprio motoboy também entra na composição da decoração. Ele utiliza detalhes rosa no capacete e mantém um pequeno bonequinho cor de rosa preso à proteção da cabeça. Além disso, acessórios como luvas e cintos rosa complementam o visual, reforçando o estilo marcante do profissional.

Outro detalhe curioso é o sistema de som da moto. Equipado com uma potente caixa de som JBL, o motoboy consegue ouvir música durante as viagens, tornando a experiência ainda mais animada tanto para ele quanto para quem observa o trajeto.

O registro inusitado tem ganhado destaque nas redes sociais, com internautas elogiando a criatividade e o estilo do motoboy, que demonstra que é possível aliar trabalho e diversão de forma original.