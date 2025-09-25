Motociclista de app denuncia bloqueio após falsa acusação e perda da única fonte de renda

Um motociclista de aplicativo denunciou, durante uma entrevista, ter perdido sua fonte de renda após ser bloqueado pela plataforma onde trabalhava. Segundo ele, a decisão ocorreu depois de uma denúncia de assédio feita por uma passageira. O profissional, que afirma já ter realizado mais de 5 mil viagens sem qualquer problema, nega a acusação e diz que sempre manteve uma postura de respeito com os clientes.

O caso rapidamente ganhou repercussão e mobilizou centenas de internautas, que saíram em defesa do trabalhador. Muitos destacaram conhecer o motociclista de outras viagens e reforçaram sua conduta responsável e respeitosa. Comentários emocionados ressaltaram o momento em que ele citou os filhos no relato, considerado por muitos como a parte mais dolorosa da situação.

Houve ainda quem criticasse a postura da empresa, apontando que os aplicativos de transporte dão prioridade à versão dos passageiros e acabam prejudicando os motoristas, que ficam sem chance de defesa. Outros lembraram que, em muitos casos, passageiros tentam fazer paradas fora do sistema e, diante de uma negativa, recorrem a denúncias graves como forma de retaliação.

A comoção foi tanta que pessoas ofereceram ajuda financeira para o motociclista, propostas de emprego e até apoio jurídico. Também surgiram críticas à prática da chamada “uberização”, que precariza as relações de trabalho, deixando motoristas e motociclistas à mercê de decisões unilaterais das plataformas.

Enquanto busca reverter o bloqueio, o trabalhador entrou com uma ação judicial e segue tentando se sustentar de outras formas, mas afirma que o episódio o deixou abalado e injustiçado.

