Motociclista fica preso sob ônibus escolar e fratura duas pernas após acidente no interior do Acre; VÍDEO

Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra momento de socorro a homem preso sob ônibus; identidade da vítima ainda é desconhecida

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um grave acidente envolvendo um ônibus escolar e um motociclista aconteceu na manhã desta terça-feira (16) em Senador Guiomard, no interior do Acre.

De acordo com informações preliminares, o motociclista ficou preso sob o veículo e fraturou as duas pernas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram pessoas tentando ajudá-lo no local.

Motociclista preso sob ônibus escolar/Foto: Reprodução

Ainda não há informações sobre o estado geral de saúde da vítima. As autoridades locais seguem investigando o acidente e aguardam a perícia técnica para esclarecer as causas.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost