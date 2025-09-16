Motociclista fica preso sob ônibus escolar e fratura duas pernas após acidente no interior do Acre; VÍDEO

0
Um grave acidente envolvendo um ônibus escolar e um motociclista aconteceu na manhã desta terça-feira (16) em Senador Guiomard, no interior do Acre.
De acordo com informações preliminares, o motociclista ficou preso sob o veículo e fraturou as duas pernas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram pessoas tentando ajudá-lo no local.
Ainda não há informações sobre o estado geral de saúde da vítima. As autoridades locais seguem investigando o acidente e aguardam a perícia técnica para esclarecer as causas.
Veja o vídeo: