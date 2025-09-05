Motorista de app é preso suspeito de estuprar mulheres enquanto lia trechos da Bíblia

Investigação aponta relatos de vítimas que denunciaram abusos e tentativas

A Polícia Civil do Pará prendeu, na manhã de quarta-feira (3), em Monte Alegre, o motorista de aplicativo Marcelo Gustavo Lima da Silva, de 38 anos. Ele é investigado desde 2023 por uma série de estupros e, segundo as denúncias, costumava ler trechos da Bíblia antes de cometer os crimes.

As investigações apontam que Marcelo vinha se escondendo nos últimos dois anos. Para dificultar a localização, ele não movimentava contas bancárias, não possuía chips de celular em seu nome e não havia registro de deslocamento por aeroportos da região.

Investigação aponta relatos de vítimas que denunciaram abusos e tentativas/Foto: Reprodução

Em um dos depoimentos coletados, uma vítima relatou que o suspeito chegou a perguntar se “era bom fazer sexo grávida”. Outra mulher contou que viajou com o motorista e “escapou por pouco”. Ela descreveu que estava com duas crianças, percebeu olhares estranhos e ficou amedrontada quando ele desviou do trajeto por diversas ruas. Após longo percurso, o motorista teria parado e afirmado: “pronto, eu não vou te raptar”.

Com a prisão, Marcelo Gustavo Lima da Silva passa a responder pelos crimes de estupro em concurso material, modalidade em que cada ato cometido é considerado de forma separada. As penas previstas variam de seis a dez anos de prisão por crime.

