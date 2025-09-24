24/09/2025
Motorista e técnica do Samu sofreram apenas escoriações em acidente na BR-364, diz Sesacre

A equipe se deslocava para atender uma ocorrência no Ramal 3 quando a viatura acabou se envolvendo no acidente

O motorista e a técnica de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) envolvidos em um acidente na tarde de quarta-feira (24), em Cruzeiro do Sul, sofreram apenas escoriações leves. Ambos receberam atendimento médico e estão em recuperação.

A equipe se deslocava para atender uma ocorrência no Ramal 3 quando a viatura acabou se envolvendo no acidente. Apesar do impacto, não houve ferimentos graves.

Ambulância do Samu capota em Cruzeiro do Sul e fica completamente destruída. Foto: Reprodução

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informou que está acompanhando os profissionais e reforçou a prioridade em garantir o bem-estar dos trabalhadores.

SAIBA MAIS: Ambulância do Samu capota na BR-364, fica completamente destruída e imagens impressionam

“Felizmente, o motorista e a técnica sofreram apenas escoriações e já estão recebendo os devidos cuidados. Nossa prioridade é assegurar a recuperação deles”, destacou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

O governo também manifestou solidariedade aos servidores e ressaltou o trabalho diário das equipes do Samu, que atuam em situações de risco para salvar vidas. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Confira a nota:

Nota pública sobre acidente envolvendo equipe do Samu no Vale do Juruá

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), manifesta solidariedade aos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) envolvidos no acidente ocorrido nesta quarta-feira, 24, em Cruzeiro do Sul, enquanto se deslocavam para atender um chamado no Ramal 3.

Felizmente, o motorista e a técnica de enfermagem que estavam na viatura sofreram apenas escoriações e já estão recebendo os devidos cuidados. Neste momento, nossa prioridade é garantir o bem-estar e a recuperação de nossos colegas.

Reforçamos nosso reconhecimento e respeito pelo profissionalismo e dedicação das equipes do Samu, que diariamente arriscam suas vidas para salvar outras. As causas do acidente serão apuradas oportunamente, com a atenção e a seriedade necessárias.

Pedro Pascoal
Secretário de Estado de Saúde do Acre

 

