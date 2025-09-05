Motoristas enfrentam lama e tráfego pesado na BR-317 em Assis Brasil; veja vídeo

Denúncias alertam para condições precárias da estrada e motoristas aguardam providências das autoridades

Motoristas que trafegaram pela BR-317, no trecho que dá acesso ao município de Assis Brasil, relataram dificuldades na tarde desta sexta-feira (5). As denúncias chegaram à redação do ContilNet e apontam problemas como lama acumulada e asfalto danificado.

Imagens revelam as condições da estrada/Foto: Reprodução

A situação se agrava com o tráfego de caminhões de grande porte, incluindo os que transportam combustíveis. Segundo os relatos, os motoristas precisam redobrar a atenção para evitar acidentes, já que o risco de derrapagens e congestionamentos é elevado.

As denúncias ressaltam ainda a expectativa de que as autoridades competentes adotem medidas urgentes para garantir melhores condições de tráfego e segurança na BR-317.

Veja o vídeo:

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

ContilNet Notícias

