Motoristas enfrentam lama e tráfego pesado na BR-317 em Assis Brasil; veja vídeo

Motoristas que trafegaram pela BR-317, no trecho que dá acesso ao município de Assis Brasil, relataram dificuldades na tarde desta sexta-feira (5). As denúncias chegaram à redação do ContilNet e apontam problemas como lama acumulada e asfalto danificado.

A situação se agrava com o tráfego de caminhões de grande porte, incluindo os que transportam combustíveis. Segundo os relatos, os motoristas precisam redobrar a atenção para evitar acidentes, já que o risco de derrapagens e congestionamentos é elevado.

As denúncias ressaltam ainda a expectativa de que as autoridades competentes adotem medidas urgentes para garantir melhores condições de tráfego e segurança na BR-317.

Veja o vídeo: