Movimentação aérea cresce no Acre e chega a mais de 7 mil voos em 2025; Feijó lidera ranking de voos

O Relatório de Controle Aeroportuário divulgado pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), na última terça-feira (23), aponta crescimento significativo na movimentação aérea do Acre. Apenas em agosto deste ano foram contabilizados 1.241 voos, elevando para 7.358 o total de operações nos oito primeiros meses de 2025.

Em 2023 foram 7.123 voos, número que subiu para 9.162 em 2024. Se confirmada a média atual, a projeção é de mais de 10,4 mil operações até o fim deste ano, o que representaria um aumento de 14,5% em relação ao ano anterior.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou o papel do governo estadual na modernização da infraestrutura aeroportuária.

“Estamos garantindo que a aviação chegue com mais qualidade e segurança às regiões isoladas do Acre. Esse é um compromisso do governo de assegurar mobilidade, acesso a serviços essenciais e mais desenvolvimento para a população”, disse.

O levantamento abrange oito aeródromos administrados pelo estado. Feijó concentrou o maior número de voos em agosto, com 437 registros, seguido por Tarauacá (265), Marechal Thaumaturgo (216) e Jordão (139). Outros municípios com operações no período foram Porto Walter (85), Santa Rosa do Purus (58), Manoel Urbano (25) e Xapuri (16).

A classificação mostra que 1.133 operações foram regulares, além de 81 voos de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) diurnos e 27 noturnos. Não houve registro de helicópteros.