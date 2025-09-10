10/09/2025
Universo POP
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores
Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”
Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos
Carlinhos Maia nega ser pivô da treta entre Simone Mendes e Manu Bahtidão

MP investiga servidora acusada de estudar Medicina na Bolívia durante expediente

Denúncia aponta que servidora não cumpria carga horária do cargo em comissão

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) instaurou uma investigação para esclarecer possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Municipal de Assistência Social de Senador Guiomard. A apuração está sob responsabilidade da Promotoria de Justiça Cível do município.

Denúncia aponta que servidora não cumpria carga horária do cargo em comissão/Foto: Reprodução

A medida tem origem em uma denúncia recebida em maio deste ano, que apontava que uma funcionária com cargo comissionado estaria cursando Medicina na Universidad Amazónica de Pando (UAP), localizada em Puerto Evo, cidade boliviana vizinha a Plácido de Castro. De acordo com o relato, a servidora não cumpria a carga horária exigida pelo município enquanto exercia a função.

Após ser notificada pelo MPAC, a Prefeitura de Senador Guiomard informou que só tomou conhecimento da situação por meio dos ofícios encaminhados e decidiu pela exoneração imediata da servidora.

O objetivo do procedimento em andamento é verificar se houve de fato exercício da função no período em que ela esteve nomeada, além de avaliar a regularidade dos pagamentos feitos pelo município.

📌 Informações da Agência de Notícias do MPAC

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost