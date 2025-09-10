MP investiga servidora acusada de estudar Medicina na Bolívia durante expediente

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) instaurou uma investigação para esclarecer possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Municipal de Assistência Social de Senador Guiomard. A apuração está sob responsabilidade da Promotoria de Justiça Cível do município.

A medida tem origem em uma denúncia recebida em maio deste ano, que apontava que uma funcionária com cargo comissionado estaria cursando Medicina na Universidad Amazónica de Pando (UAP), localizada em Puerto Evo, cidade boliviana vizinha a Plácido de Castro. De acordo com o relato, a servidora não cumpria a carga horária exigida pelo município enquanto exercia a função.

Após ser notificada pelo MPAC, a Prefeitura de Senador Guiomard informou que só tomou conhecimento da situação por meio dos ofícios encaminhados e decidiu pela exoneração imediata da servidora.

O objetivo do procedimento em andamento é verificar se houve de fato exercício da função no período em que ela esteve nomeada, além de avaliar a regularidade dos pagamentos feitos pelo município.

