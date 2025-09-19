Mulher de 26 anos encontrada morta em motel de Rio Branco deixa dois filhos pequenos

Rayza Emanuelle Oliveira Souza, de 26 anos, foi encontrada morta na noite dessa quinta-feira (18) em um quarto de motel localizado na Via Chico Mendes, bairro Triângulo Velho, Segundo Distrito de Rio Branco. A vítima foi encontrada despida, com sangramento na boca e um travesseiro sobre a cabeça.

Segundo o delegado Leonardo Ribeiro, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP), inicialmente não há confirmação de crime. “Se o laudo cadavérico apontar sinais de violência, será instaurado inquérito. Se configurar violência doméstica, o caso seguirá para a Deam; caso contrário, permanece na DHPP”, explicou.

Rayza morava no bairro Estação Experimental e atuava há mais de um ano como garota de programa na Via Verde. Ela também se apresentava nas redes sociais como “especialista em venda sob encomenda”. Segundo moradores, a jovem havia tentado cursar técnica de enfermagem, mas, sem condições financeiras, voltou à prostituição para sustentar a família.

A vítima deixou dois filhos pequenos. Nas redes sociais, Rayza compartilhava momentos da rotina com os filhos, incluindo compras, refeições e passeios. Na quinta-feira (17), apenas um dia antes de morrer, publicou registros de ida à academia, boletim de ocorrência contra a mãe, medicamentos buscados no posto de saúde e preparativos para casa, revelando o cuidado diário que mantinha com a família.

O caso segue sob investigação, e as autoridades aguardam o resultado do laudo cadavérico para esclarecer as circunstâncias da morte e definir se houve crime. A morte de Rayza gerou comoção nas redes sociais, especialmente entre amigos e familiares, que destacam o cuidado e amor da jovem pelos filhos.

*Com informações do G1AC