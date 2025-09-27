Crime bárbaro: mulher de 36 anos é assassinada a facadas pelo próprio filho

Uma mulher de 36 anos morreu após ser esfaqueada pelo próprio filho, de 9 anos, na noite de quinta-feira (25), na Rua Gaspar Leme, no bairro Parelheiros, zona sul de São Paulo.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima chegou a ser socorrida e levada a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência.
O caso foi registrado como homicídio no 101º Distrito Policial, localizado no Jardim dos Imbuias.
O menino foi encaminhado ao Conselho Tutelar, de acordo com o artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que impede a aplicação de medidas socioeducativas ou detenção a menores de 12 anos.
O Conselho Tutelar ficará responsável por acompanhar o caso, garantindo a proteção do menor, enquanto as investigações seguem para esclarecer as circunstâncias que levaram ao crime.