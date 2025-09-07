Mulher pede desculpas após dar chinelada em funcionária durante confusão em mercado

Uma mulher identificada como Vitória se pronunciou após ter se envolvido em uma confusão em um mercado na cidade de Pastos Bons, no Maranhão. O episódio ocorreu quando uma criança realizou uma compra de R$ 10 sem a autorização da mãe, o que resultou em um desentendimento no local.

Em sua fala, Vitória reconheceu que agiu de forma impulsiva e pediu desculpas à funcionária do estabelecimento. Ela afirmou que sua reação foi um erro e que não deveria ter se comportado daquela maneira.

“Estou aqui para pedir desculpas por ter… Eu não sei o que se passou na minha cabeça para eu ter feito aquilo com ela. Ainda hoje eu me pergunto o que aconteceu para eu ter agredido ela daquela forma que eu agredi. Mas estou aqui do fundo do meu coração eu peço perdão”, declarou.

O pedido de desculpas repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões entre internautas, enquanto moradores da cidade reforçaram a importância de resolver situações de forma pacífica e sem violência.

Veja o vídeo: