07/09/2025
O pedido de desculpas repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões

Uma mulher identificada como Vitória se pronunciou após ter se envolvido em uma confusão em um mercado na cidade de Pastos Bons, no Maranhão. O episódio ocorreu quando uma criança realizou uma compra de R$ 10 sem a autorização da mãe, o que resultou em um desentendimento no local.

Mulher pede desculpas após dar chinelada em funcionária durante confusão em mercado. Foto: Reprodução

Em sua fala, Vitória reconheceu que agiu de forma impulsiva e pediu desculpas à funcionária do estabelecimento. Ela afirmou que sua reação foi um erro e que não deveria ter se comportado daquela maneira.

“Estou aqui para pedir desculpas por ter… Eu não sei o que se passou na minha cabeça para eu ter feito aquilo com ela. Ainda hoje eu me pergunto o que aconteceu para eu ter agredido ela daquela forma que eu agredi. Mas estou aqui do fundo do meu coração eu peço perdão”, declarou.

O pedido de desculpas repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões entre internautas, enquanto moradores da cidade reforçaram a importância de resolver situações de forma pacífica e sem violência.

Veja o vídeo:

