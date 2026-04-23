Além de doses contra gripe e Covid-19, serão realizados testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio de seu Centro de Especialidades em Saúde (CES), promove nesta sexta-feira, 24, a segunda grande mobilização de saúde de 2026. A ação de vacinação e testagem rápida acontece das 8h às 14h, na Sala Multiuso do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), localizada no 3º andar do prédio-sede da instituição.

A iniciativa, realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa), é voltada para o público interno — incluindo membros, servidores, colaboradores e estagiários — e também se estende aos seus familiares. O objetivo central é facilitar o acesso à imunização e garantir que o esquema vacinal da comunidade ligada ao Ministério Público esteja atualizado.

Imunizantes e Testes Rápidos

O cardápio de vacinas disponível contempla diversas faixas etárias e necessidades clínicas:

Gripe e Covid: Vacina contra Influenza para o público geral e Covid-19 para grupos prioritários.

Adolescentes: Dose contra o HPV destinada a pessoas de 9 a 19 anos.

Adultos: Vacinas contra Febre Amarela (até 59 anos), Difteria, Tétano, Hepatite B e Tríplice Viral.

Testagem: Serão oferecidos testes rápidos para detecção de HIV, Sífilis e Hepatites B e C.

Para o público acima de 60 anos, a aplicação da vacina contra febre amarela será realizada apenas mediante prescrição médica, seguindo os protocolos de segurança em saúde.

Orientações aos Participantes

Os interessados em participar da campanha devem comparecer ao local portando obrigatoriamente um documento de identificação e o cartão de vacinação. O documento é essencial para que a equipe de saúde possa verificar quais doses estão pendentes e realizar a atualização imediata no sistema.

O MPAC ressalta que as vacinas ofertadas também seguem disponíveis rotineiramente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Casos específicos, como de pacientes imunossuprimidos ou que necessitem de imunobiológicos especiais, continuam sendo atendidos pelo Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie).