Mulher tem queimaduras ao tentar caramelizar partes íntimas para preparar ‘pinguelo do amor’

Um caso inusitado chamou atenção nas redes sociais neste final de semana em Serra Talhada (PE). Uma mulher precisou ser atendida em um hospital da cidade após se machucar ao tentar caramelizar o clítoris na tentativa de apimentar a relação, simulando um morango do amor, porém na genitália.

Chorando muito ao chegar na emergência, a mulher afirmou: “Eu só queria fazer uma surpresa ao meu marido”. O incidente, apesar de peculiar, gerou cuidados médicos imediatos e repercutiu rapidamente nas redes sociais devido à situação inusitada.

Segundo relatos, o acidente aconteceu enquanto ela manuseava as partes íntimas para caramelização, resultando em queimaduras leves. Não houve complicações graves, e a paciente recebeu atendimento no local antes de ter alta.

O caso está tomando proporções na internet que apelidaram a situação de “pinguelo do amor” .