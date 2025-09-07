07/09/2025
Multidão acompanha desfile de 7 de Setembro no Centro de Rio Branco; VEJA FOTOS

Data comemora a proclamação da independência do Brasil

O desfile de 7 de setembro, data em que é comemorada a proclamação da independência do Brasil, se encerrou na capital acreana.

Multidão acompanha desfile de 7 de Setembro no Centro de Rio Branco. Foto: ContilNet

O evento, que aconteceu neste domingo, contou com a presença de instituições cívico-militares e também com participação de diversas unidades das forças de segurança do estado.

Além disso, figuras políticas como o governador do estado do Acre, Gladson Camelí, a vice-governadora, Mailza Assis e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, marcaram presença na cerimônia.

A população também esteve presente durante o desfile, apoiando aqueles que se apresentavam na avenida.

Confira abaixo imagens do evento:

