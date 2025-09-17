Mundial de Vôlei: onde assistir a Brasil x Sérvia e o que está em jogo

Onde assistir e horário

TV: SporTV 2.

Streaming: VBTV (plataforma oficial do Volleyball World).

Hora: 23h desta quarta (17/9) no horário de Brasília ( 10h de quinta, 18/9, em Pasay ).

Local: SM Mall of Asia Arena, Pasay (Filipinas). ge+2CNN Brasil+2

Situação do grupo e o que o Brasil precisa

O Grupo H tem o Brasil na liderança com 6 pontos (duas vitórias), seguido por Sérvia (3 pts), Tchéquia (3 pts) e China (0). Avançam às oitavas os dois primeiros de cada grupo. Com base no regulamento da FIVB e nos resultados desta semana, o Brasil garante a vaga se conquistar ao menos dois sets contra a Sérvia (qualquer vitória também classifica). Volleyball World+2Volleyball World+2

Como chegam as seleções

Brasil: Estreou virando sobre a China ( 3–1 ) e, depois, venceu a Tchéquia por 3–0 , desempenho que deixou a equipe com 6 pontos em 2 jogos. Volleyball World+1

Sérvia: Perdeu na estreia para a Tchéquia (0–3), mas se recuperou contra a China (3–0) e chega viva ao confronto direto. Volleyball World+1

Prováveis bases e destaques

Brasil (Bernardinho) : grupo de 14 confirmado com Cachopa e Matheus Brasília (levantadores); Alan , Darlan e Chizoba (opostos); Lucarelli , Honorato , Arthur Bento e Lukas Bergmann (ponteiros); Flávio , Judson e Matheus Pinta (centrais); Maique (líbero). Nos últimos jogos, Alan , Arthur Bento e Judson se destacaram na pontuação; Flávio brilhou nos bloqueios. ge+3CBV+3ge+3

Sérvia (Gheorghe Crețu): time tem como referências Dražen Luburić (oposto), Marko Ivović e Pavle Perić (ponteiros) e o central Aleksandar Nedeljković; Nikola Jovović conduz a armação. Contra a China, Luburić liderou com 17 pontos. Wikipedia+1

Chaves do jogo

Saque e bloqueio do Brasil : a seleção cresceu nesses fundamentos contra a Tchéquia (5 aces a 2 e 8–5 em bloqueios), ponto-chave para manter o controle do placar. Volleyball World

Poder de definição sérvio: quando Luburić/Perić entram no ritmo, a Sérvia acelera nas viradas de bola — foi o que sustentou o 3–0 sobre a China. Volleyball World

Regulamento e próxima fase

O Mundial 2025 reúne 32 seleções em oito grupos; os dois primeiros de cada grupo avançam às oitavas, que começam no sábado (20/9) e seguem em mata-mata até a final. Cloudinary+1

Agenda do Brasil (fase de grupos)

12–18/9 — três jogos em Pasay/Quezon City (Filipinas). Brasil x Sérvia fecha a chave hoje, 23h (Brasília). Tabela e resultados oficiais estão no hub da Volleyball World. Volleyball World

Redigido por contilne.