Mundo registra terceiro agosto mais quente da história

A Terra registrou o terceiro agosto mais quente da história. Dados do observatório europeu Copernicus, divulgados nesta terça-feira (9), apontam para uma temperatura média de 16,60ºC no mês, número 1,29ºC acima do período pré-industrial (1850-1900) e 0,22ºC abaixo do observado em agosto de 2023 e 2024.

Na Europa, a temperatura média foi de 19,46°C, 0,30°C acima da média de agosto entre 1991-2020, mas fora do top 10 dos agostos mais quentes. O oeste do continente registrou as temperaturas mais acima da média, tendo a Península Ibérica e o sudoeste de França particularmente afetados pelas ondas de calor.

No resto do mundo, as temperaturas mais altas ocorreram na Sibéria, em partes da Antártida, na China, na Península Coreana, no Japão e no Médio Oriente. Por outro lado, segundo os dados, Austrália, África do Sul e as Américas apresentaram condições mistas, isto é, dias de calor e frio.

Em relação aos oceanos, a temperatura média da superfície marítima atingiu 20,82°C, a terceira maior já registrada para o mês de agosto. O cenário contribui para o derretimento das geleiras: no Ártico, a extensão média de gelo ficou 12% abaixo da média de 1991-2020, enquanto o gelo antártico ficou 7% abaixo da média.

“Agosto de 2025 foi o terceiro mais quente alguma vez registado a nível mundial, o que realça não só a urgência de reduzir as emissões [de gases com efeito de estufa], mas também a necessidade fundamental de adaptação à mais frequentes e intensos fenómenos climáticos extremos”, apontou Samantha Burgess, integrante do Copernicus.