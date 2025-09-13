Músico canta para ladrões após ter equipamentos furtados em acidente

O músico Fernando Augusto sofreu um acidente de carro na volta de um show em Campo Maior (PI), causado pela sinalização precária da via. Um morador da região o ajudou, levando-o para sua casa enquanto o veículo permanecia no local.

Ao retornar, Fernando percebeu que seus equipamentos musicais haviam sido furtados. Dois moradores, que chegaram de moto, admitiram o furto. Apesar do prejuízo, o músico recuperou o violão.

Em gesto inesperado, Fernando decidiu cantar uma música para os responsáveis e para as pessoas presentes, agradecendo a ajuda e transformando o episódio negativo em um momento de gratidão.