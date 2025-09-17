Na Câmara do Amazonas, deputado diz que Marina Silva ‘esqueceu a Amazônia’ após deixar o Acre

O deputado estadual Dan Câmara (Podemos) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta quarta-feira (17), para criticar a atuação do governo federal em ações ambientais realizadas no estado. O parlamentar se referia à operação da Polícia Federal, executada no último dia 15 em Manicoré e Humaitá, que resultou na destruição de 71 dragas usadas em garimpo ilegal no Rio Madeira.

Câmara relacionou a medida a decisões do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e aproveitou para direcionar críticas à ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Segundo ele, a titular da pasta estaria distante das necessidades da região amazônica.

“Saiu aqui do estado do Acre, foi se projetando, decidiu morar em São Paulo, e parece que ao decidir estar em São Paulo, mudou a cabeça”, disse o parlamentar.

O deputado também acusou Marina Silva de priorizar pautas ambientais em regiões do Sul e Sudeste do país e em discussões internacionais, deixando de lado os impactos sentidos diretamente pela população da Amazônia.

“O estado do Amazonas, a Amazônia ficou esquecida e passou a ser prioridade pra ela, aquilo que ela vivencia lá no Sul, no Sudeste, enfim, onde ela mora hoje e nos países em que ela passeia, teoricamente, defendendo o meio ambiente”, afirmou.

A operação da PF, realizada com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Força Nacional, foi determinada pela Justiça Federal do Amazonas. Além da destruição das dragas, a ação teve como objetivo combater o garimpo ilegal na região, prática que provoca danos ambientais no rio Madeira e seus afluentes.