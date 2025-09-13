Na fronteira, esquema oferece documentos falsos para acesso de bolivianos à Saúde no Acre

Em cidades acreanas na fronteira com a Bolívia, como Brasiléia e Epitaciolândia, o sistema de saúde vem enfrentando uma pressão extra: cidadãos bolivianos estão conseguindo acesso ao SUS por meio de documentos falsificados adquiridos em Cobija, capital do departamento de Pando. O esquema movimenta valores que vão de 500 a 5 mil dólares e tem se expandido com a ajuda de anúncios em redes sociais.

De acordo com informações do site O Alto Acre, os chamados “documentaristas” atuam de forma clandestina, sem vínculo com o Conselho Regional de Despachantes Documentalistas de Rondônia e Acre (CRDD). Eles oferecem CPFs, carteiras do SUS e comprovantes de residência fictícios. A carteira do SUS é o item mais valorizado, podendo ser vendida por até 3 mil dólares

O objetivo é simples: garantir atendimento médico e acesso gratuito a medicamentos no Brasil. Em muitos casos, os falsários prometem até consultas especializadas e cirurgias de alta complexidade — todas custeadas pelo sistema público de saúde brasileiro. Há ainda relatos de envolvimento de estudantes de medicina em Cobija, que participariam da produção de documentos fraudulentos.

A prática é considerada crime pelo Código Penal Brasileiro e tem sido monitorada pela Polícia Federal e pela Receita Federal. No entanto, autoridades apontam a dificuldade de investigação devido à natureza transfronteiriça do esquema e à ausência de cooperação efetiva entre Brasil e Bolívia. O CRDD alerta que nenhum profissional boliviano possui autorização legal para atuar como despachante documentalista na região.

A oferta desses documentos ilegais deixou de ser algo restrito ao boca a boca. Hoje, anúncios circulam livremente em redes sociais com promessas de “trâmites garantidos”, exibindo até imagens de clientes que já conseguiram benefícios no Brasil, como consultas, remédios e abertura de contas bancárias.

Enquanto não há uma solução coordenada entre os dois países, os municípios acreanos registram aumento constante no número de atendimentos a estrangeiros, o que amplia os desafios de um sistema de saúde já sobrecarregado e pensado, inicialmente, para atender à população local.