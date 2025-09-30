30/09/2025
“Não é preciso derrubar uma árvore para fortalecer o agronegócio”, diz Gladson em Brasília

Cameli participou da mesa “A vez dos Estados: soluções para proteger a natureza e promover o desenvolvimento sustentável”, ao lado do governador do Pará, Helder Barbalho

O governador Gladson Cameli (PP) participou, nesta terça-feira (30), de um evento promovido pelos jornais Valor Econômico, O Globo e a rádio CBN, sobre a COP30 na Amazônia, em Brasília.

Thiago Bronzatto, Helder Barbalho e Gladson Cameli, Governador do Acre, da esquerda para a direita — Foto: Daniel Fagundes/Valor

Durante o encontro, Cameli afirmou que o Acre tem buscado adotar uma prática conjunta de preservação ambiental e desenvolvimento do agronegócio sustentável.

“Não é preciso derrubar uma árvore para fortalecer o agronegócio”, disse o governador.

Cameli participou da mesa “A vez dos Estados: soluções para proteger a natureza e promover o desenvolvimento sustentável”, ao lado do governador do Pará, Helder Barbalho.

O chefe do Executivo acreano também destacou que a regularização fundiária é um desafio no estado e cobrou maior sintonia das polícias na preservação ambiental.

