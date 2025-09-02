Nestlé demite CEO após investigação de caso amoroso com subordinada

Grupo suíço de bens de consumo nomeia Philipp Navratil como novo diretor executivo

A Nestlé anunciou nesta segunda-feira (1º) a demissão de seu CEO Laurent Freixe, apenas um ano após ele assumir o cargo, após uma investigação interna revelar um relacionamento não divulgado com uma subordinada direta.

O processo foi conduzido pelo presidente Paul Bulcke e pelo diretor independente Pablo Isla, com apoio de consultores externos. Segundo comunicado, a decisão foi “necessária para preservar os valores e a governança da companhia”.

“Agradeço a Laurent pelos anos de serviço. Mas os valores e a governança da Nestlé são fundamentos sólidos da nossa empresa”, disse Bulcke.

Mudança turbulenta na liderança

Freixe havia assumido o posto após a saída inesperada de Mark Schneider, afastado em meio a críticas sobre o desempenho lento durante oito anos à frente da Nestlé.

Durante seu curto mandato, Freixe tentou reavivar o crescimento da companhia, apostando em menos, porém maiores lançamentos, aumento nos investimentos em publicidade e revisão das marcas de vitaminas em dificuldades. Também promoveu a reestruturação do negócio de águas, transformado em uma unidade independente.

O novo CEO

O substituto escolhido é Philipp Navratil, executivo com mais de 20 anos na empresa e, até então, CEO da Nespresso. Ele já foi responsável pela estratégia global da marca Nescafé e pela parceria de licenciamento com a Starbucks.

Navratil afirmou que manterá a direção estratégica da companhia e seguirá com o plano de ação já em andamento para “impulsionar o desempenho da Nestlé”.

📌 Fonte: Bloomberg/ Info Money
✍️ Redigido por ContilNet

