No Acre, adolescente de 13 anos é encontrada desacordada em motel e levada ao hospital

Na noite deste domingo (14), uma adolescente de 13 anos foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul após ser encontrada desacordada em um motel da cidade.

Um conselheiro tutelar foi até a UPA e em conversa com a menor, ela relatou que estava em um motel e que fazia programa. A adolescente declarou ainda que havia acabado de ter relações sexuais com um homem que não conhece. Ela confessou que usou drogas e havia caído no banheiro do motel.

A situação foi comunicada à Delegacia de Polícia Civil por um conselheiro tutelar, que acompanhou a ocorrência e prestou apoio à menor. De acordo com o Conselho Tutelar, a adolescente havia se evadido do abrigo onde estava acolhida e foi novamente encaminhada ao local após receber atendimento médico.

O caso foi registrado na Polícia Civil, que abriu investigação. Por envolver uma vítima menor de idade, as autoridades não divulgaram mais detalhes sobre o ocorrido.