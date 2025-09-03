No Acre, casal de adolescentes faz assalto com reféns, leva R$ 20 mil em Pix e é apreendido em escola

Um casal de adolescentes foi apreendido nesta terça-feira (2), em Rio Branco, suspeito de participar de um assalto com reféns em uma residência no bairro Canaã. Durante a ação criminosa, além de roubar objetos da casa, os jovens obrigaram as vítimas a transferirem R$ 20 mil via Pix.

Segundo a Polícia Civil, a família viveu momentos de tensão e medo sob a mira dos assaltantes. As investigações apontam ainda um agravante: a adolescente envolvida no crime é parente das vítimas e teria planejado o roubo junto com o namorado.

A dupla foi localizada e apreendida dentro da Escola CERB, no centro da cidade, onde cumpria o horário de aula no momento em que os mandados judiciais foram executados.

Após audiência, a Justiça determinou a internação dos adolescentes em uma unidade socioeducativa. A Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) segue investigando o caso para apurar se houve participação de outros envolvidos.