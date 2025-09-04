No Acre, homem é esfaqueado em via pública e suspeita que ex-esposa seja mandante do crime

Ele foi atingido por uma facada quando transitava por uma rua da região e afirma à Polícia Militar que desconfia de sua ex-esposa como mandante do ataque

Um homem de 59 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira (3), no bairro Cruzeirinho, em Cruzeiro do Sul. Ele foi atingido por uma facada quando transitava por uma rua da região e afirma à Polícia Militar que desconfia de sua ex-esposa como mandante do ataque.

Caso aconteceu em Cruzeiro do Sul/Foto: Ilustrativa

De acordo com o relato da vítima, dois homens em uma motocicleta passaram a segui-lo. Ao se aproximarem, o garupa desceu do veículo e, antes de atacá-lo, teria dito: “Você vai morrer e você já sabe quem mandou”. Em seguida, o suspeito desferiu a facada e fugiu junto com o comparsa em direção ao bairro João Alves.

Ferido, o homem foi socorrido por populares e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por procedimento médico e, posteriormente, recebeu alta.

A vítima relatou ainda que suspeita da participação de sua ex-companheira no crime. Segundo ele, ambos tiveram desentendimentos recentes relacionados ao término do relacionamento e à partilha de bens.

O caso foi registrado pela Polícia Militar e será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.

