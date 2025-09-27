No Dia Mundial do Turismo, governo convida visitantes a conhecerem natureza e cultura do Acre

A Secretaria de Estado de Turismo (Sete) fez uma publicação em seu Instagram para comemorar o Dia Mundial do Turismo, neste sábado (27), destacando a diversidade de experiências que o estado oferece. Com opções que vão do ecoturismo ao turismo histórico-cultural, passando pelo etnoturismo e pelo turismo de aventura, a região é apresentada como um destino rico em cultura, natureza e oportunidades.

O estado também se destaca pelo turismo de fronteira, com a possibilidade de atividades integradas a países vizinhos, como Peru e Bolívia, além de oferecer espaço para turismo de negócios e eventos. Segundo autoridades locais, o setor contribui para a geração de empregos e para a valorização do patrimônio cultural e natural do Acre.

A promoção do turismo no estado inclui roteiros que exploram tradições indígenas, observação da flora, práticas culturais e a história local, fortalecendo tanto a economia quanto a identidade cultural acreana.