Estudante recebe boleto gigante para celebrar fim da faculdade; vídeo viraliza

A estudante de Medicina Rafaela de Paula, de Porto Velho (RO), foi surpreendida pela noiva, Rhuana Ribeiro, com um “presente” inusitado: um boleto gigante, impresso em um papel de mais de um metro, para comemorar a última mensalidade da faculdade. A cena, registrada por colegas, rendeu risadas e emocionou quem acompanhou a trajetória da futura médica.
No dia do vencimento, Rhuana apareceu em frente ao trabalho de Rafaela, abriu o porta-malas, desenrolou o “documento” e anunciou em voz alta: “Último boleto!”. “Ela vive fazendo brincadeiras, então já espero de tudo”, contou Rafaela. “Quando vi aquele papel enorme, não me aguentei.”
A homenagem coroou um caminho de superação. Criada por mãe solo, Rafaela já trabalhou como empregada doméstica e animadora de festas infantis. Formada em Odontologia, abriu sua própria clínica, deu aula e atendeu crianças enquanto cursava Medicina — curso que, segundo ela, passou de meio milhão de reais em mensalidades. “Passou um filme na cabeça. Paguei minha faculdade sozinha. Fiquei muito feliz e agradecida”, disse.
O “boleto gigante” será guardado para a festa de formatura — e, se depender da empolgação de Rhuana, ainda tem “churrasco do último boleto” pela frente. “Ela vai à feira, para no sinal e mostra o boleto pra todo mundo”, brincou Rafaela.
CLIQUE AQUI para ver o vídeo
Fonte:G1
Redigido por: ContilNet