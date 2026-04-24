Homem espanca mulher e faz filho dela refém

A Polícia Civil de Mato Grosso efetuou a prisão em flagrante de um jovem de 22 anos em um cenário de crime que misturou agressões físicas brutais e tortura psicológica. O caso, registrado em Campo Verde, revelou a periculosidade do suspeito, que não hesitou em colocar a vida de uma criança de quatro anos em risco para chantagear a mãe.

Agressões na Estrada

O ataque começou durante um trajeto de rotina. Enquanto levava a companheira para o trabalho em uma motocicleta, o agressor iniciou uma série de socos e cotoveladas contra ela.

Fuga Desesperada: O homem desviou para uma estrada de terra, momento em que a vítima pulou da moto para se salvar.

Ataque com Capacete: Mesmo no chão, ela foi atingida por golpes de capacete na cabeça antes de conseguir abrigo em uma residência e acionar a Polícia Militar.

Chantagem e Refém

O crime escalou para uma situação de sequestro enquanto a mulher registrava a ocorrência na delegacia. O suspeito retirou o filho da vítima da babá e passou a enviar mensagens com fotos da criança que se apagavam após a visualização. Ele exigia que a denúncia fosse retirada, fazendo ameaças diretas à integridade do menino.

Com informações do Metrópoles.

O Resgate

A Polícia Civil agiu rápido e localizou o agressor em uma estrada. No momento da abordagem, a cena chocou os agentes: o homem conduzia a moto da vítima e segurava a criança pelo pescoço, utilizando-a como escudo humano.

Após resistir à ordem de parada e ser contido pela equipe, o suspeito foi detido. Ele agora responde por:

Lesão corporal (contexto de violência doméstica); Ameaça; Sequestro e cárcere privado.

A criança foi resgatada sem ferimentos graves e devolvida à mãe. O agressor permanece à disposição da Justiça, e o caso segue sob investigação para apurar se houve outros episódios de violência anteriores.