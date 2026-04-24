Mulher mata homem espancado com capacete em bar

Mulher foi indiciada pela morte de homem atingido por capacete em Mato Grosso

A Polícia Civil de Mato Grosso (PCMT) encerrou ontem (23/04) a investigação sobre o violento ataque que levou à morte de Aldonir Ribeiro da Luz, de 48 anos. O crime, ocorrido na cidade de Cocalinho, chocou a região após imagens de câmeras de segurança mostrarem a brutalidade da agressão motivada por uma discussão banal.

O Crime e a Investigação

O episódio teve início em 6 de dezembro de 2025, no bairro Alto Cocalinho:

A Agressão: Durante uma briga no bar, uma mulher de 49 anos arremessou dois capacetes contra a cabeça de Aldonir.

O Socorro: O dono do bar interveio e retirou a agressora, mas o dano já estava causado.

Complicações: Aldonir sofreu um traumatismo craniano que evoluiu de forma silenciosa. Meses depois, ele foi encontrado inconsciente e, apesar de passar por hospitais em Água Boa e Várzea Grande, faleceu em 28 de fevereiro de 2026.

Com informações do Metrópoles.

Laudo Pericial e Nexo Causal

O grande desafio da investigação foi comprovar que a morte, ocorrida meses após a briga, foi causada diretamente pelos golpes. O delegado Carlos Alberto Silva confirmou que o laudo de necrópsia foi categórico:

“Os laudos periciais atestaram que o óbito decorreu dos golpes de capacete sofridos pela vítima. O nexo causal está plenamente comprovado.”

Próximos Passos

A suspeita foi indiciada por lesão corporal dolosa seguida de morte. O inquérito, que reúne vídeos, depoimentos e provas técnicas, foi encaminhado ao Ministério Público e à Justiça, que decidirão sobre a abertura de processo criminal e possível prisão da agressora.