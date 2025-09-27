Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator

O portal LeoDias revelou a identidade da “loira misteriosa” que conquistou o coração de Dado Dolabella após o fim de seu relacionamento com Wanessa Camargo. Trata-se de Marcela Tomaszewski, de 27 anos, modelo internacional, empresária, atriz e estilista, recentemente coroada Miss Gramado 2025/2026.

Com carreira iniciada ainda na infância, Marcela hoje divide seu tempo entre passarelas, teatro e o empreendedorismo no universo da moda. A jovem conquistou destaque internacional após se mudar para Londres, onde descreve o período como “um divisor de águas”.

“Foi lá que tive contato com uma nova cultura, aprendi inglês e, principalmente, descobri que queria criar algo meu dentro do universo da moda”, revelou Marcela em entrevista ao jornalista Gerson Sorgetz, do Rio Grande do Sul.

Na capital britânica, a modelo estudou Fashion Design no prestigiado Instituto Marangoni, acumulando experiência internacional que hoje reflete em sua carreira multifacetada. Marcela é fluente em português, inglês e espanhol, além de possuir conhecimento avançado de italiano.

Com uma trajetória marcada por conquistas acadêmicas e profissionais, Marcela agora ganha destaque também na vida pessoal, ao aparecer ao lado de Dado Dolabella, despertando grande interesse nas redes sociais.