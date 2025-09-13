Novo sistema de alerta da Defesa Civil começa testes a partir da próxima semana no Acre

A partir do próximo dia 20, moradores do Acre terão a oportunidade de experimentar uma nova ferramenta de segurança: o sistema Defesa Civil Alerta. O projeto, que enviará notificações sonoras diretamente para celulares em situações de risco, promete atuar sem a necessidade de cadastro ou instalação de aplicativos.

O objetivo da iniciativa é fornecer avisos rápidos e gratuitos sobre eventos que possam colocar vidas em perigo, como desastres naturais ou outras ocorrências emergenciais. A expectativa é que a população consiga reagir de forma mais eficiente diante de situações críticas.

Durante a fase de testes, os alertas serão disparados para os moradores de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Jordão. A intenção é que os cidadãos possam conhecer na prática o funcionamento do sistema e se familiarizar com os sinais emitidos pelos celulares.

O projeto é fruto de uma parceria entre diversas instituições: Defesa Civil Nacional, Ministério das Comunicações, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Anatel e Governo do Acre. Segundo os órgãos envolvidos, a colaboração busca ampliar a eficiência do sistema e garantir que ele alcance o maior número possível de pessoas.

A campanha de divulgação orienta a população a prestar atenção aos sinais sonoros do celular e compreender a importância do recurso como um aliado na proteção das famílias em situações de emergência.

Com a implementação do Defesa Civil Alerta, o Acre dá mais um passo para ampliar a segurança da população, promovendo respostas rápidas e integradas em momentos de risco, fortalecendo a prevenção e reduzindo possíveis impactos de desastres.