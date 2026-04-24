A Prefeitura de Cruzeiro do Sul inaugurou, nesta sexta-feira (24), a sede da Regional Educacional Santa Luzia/Campinas. O ovo espaço está localizado na Escola Alfredo Sales, na Vila Santa Luzia, às margens da BR-364, e vai fortalecer a gestão e o suporte às unidades de ensino da região.

O evento contou com a presença do prefeito Zequinha Lima, além de servidores da educação, deputado estadual Nicolau Junior , vereadores e comunidade local. A nova estrutura foi pensada para dar melhores condições de trabalho à equipe gestora e ampliar a eficiência no atendimento às escolas.

A regional atende atualmente 10 escolas e 11 anexos, beneficiando cerca de 680 alunos. A estrutura conta com 45 servidores de apoio, 9 integrantes da equipe gestora e 51 professores regentes, contemplando as etapas de educação infantil, ensino fundamental I e II, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

De acordo com o diretor da unidade, Raimundo Nonato Silva Pereira, o novo espaço representa um avanço significativo para toda a comunidade escolar.“É muito significativo. Tudo que se resolve nas escolas passa primeiro pela regional. Aqui recebemos merenda, materiais pedagógicos e todo o essencial que chega até as unidades. Esse espaço fortalece nosso trabalho e melhora o atendimento às escolas, professores e alunos”, destacou.

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Raimundo também ressaltou os investimentos realizados pela gestão municipal na área educacional, especialmente na aquisição de equipamentos e no apoio contínuo às escolas da zona rural, mesmo diante das dificuldades de acesso em períodos de cheia.

Durante a inauguração, o prefeito Zequinha Lima reforçou o compromisso da gestão com a educação. “Estamos entregando um prédio para que a regional possa realizar suas formações e abrigar nossos servidores, trazendo mais um investimento para Santa Luzia. Essa é a Prefeitura de Cruzeiro do Sul trabalhando e investindo na educação”, afirmou.