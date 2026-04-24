A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Humano e Habitação segue nesta sexta-feira, 24, com a operação tapa-buracos no Bairro Aeroporto Velho, sendo aplicada 20 toneladas no período da manhã com previsão de mais 20 toneladas no período da tarde.

Além da continuação da operação tapa-buracos os serviços de limpeza e retirada de entulhos estão acontecendo na Avenida Mâncio Lima, seguindo do Bairro Vila Rica Sentido Aeroporto Velho. Na Rua Alfredo Teles, Bairro da AABB, outra equipe da Secretaria de Obras realiza a recuperação de parte da via com compactação do barro e aplicação do asfalto em uma cratera que estava se formando e poderia causar danos a pedestres e motoristas.

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O secretário de Obras, Carlos Alves, destacou o esforço da gestão do prefeito Zequinha Lima em recuperar as vias do município em um período de bastante chuva.