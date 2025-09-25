“Olhares que contam histórias”: 13ª Mostra de Comunicação Visual acontece em outubro

A 13ª Mostra de Comunicação Visual acontece no dia 9 de outubro, das 18h às 22h, e será promovida pelos alunos do 6º período de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac). Aberto ao público, o evento será realizado no Museu dos Povos Acreanos e traz como tema o fotojornalismo, com o lema “Olhares que contam histórias”.

Criada e ministrada pelo professor Milton Chamarelli Filho, a disciplina Mostra de Comunicação Visual é responsável por consolidar a iniciativa, que já se tornou parte do calendário cultural do curso de jornalismo.

O objetivo é enxergar a imagem como um discurso aberto, que ultrapassa o momento do clique e se prolonga na leitura subjetiva de cada espectador. Afinal, uma mesma fotografia pode provocar sentimentos, pensamentos e interpretações distintas, revelando que contar histórias é também compartilhar olhares.

Para viabilizar o evento, os estudantes têm promovido diversas ações de arrecadação. Entre elas, estão sorteios de rifas, uma com dois sacolões e uma airfryer e outra com um kit festa, disponibilizando 350 e 200 números, respectivamente. Os interessados em adquirir rifas podem entrar em contato com a comissão organizadora pelo número 68 9222-0585.

Além disso, no dia 30 de setembro, durante o show beneficente “Mulher em Cena”, na Usina de Artes João Donato, haverá venda de comidas para arrecadação de fundos.