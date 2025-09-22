Vídeo: onça-pintada invade residência em área urbana de Extrema, em Rondônia

Uma onça-pintada atordoou moradores de Extrema, distrito de Porto Velho, na manhã desta segunda-feira (22), ao invadir uma residência. Vídeos gravados por populares mostram o animal deitado, ofegante e com sinais de estresse dentro do imóvel.

Em outro momento, ela foi registrada saindo e um residência, atravessando a rua e entrando em outra casa. Assim que a situação foi identificada, a Polícia Militar acionou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que deslocou uma equipe até o local para realizar o resgate de forma segura.

Extrema, que fica a cerca de 300 quilômetros da capital Porto Velho e conta com pouco mais de 7 mil habitantes, está situada na região da Ponta do Abunã, área cercada por floresta e próxima a uma Terra Indígena, fatores que explicam a presença de animais silvestres circulando próximos às residências.

O episódio chamou atenção nas redes sociais e reforçou os desafios de convivência entre comunidades humanas e a fauna típica da Amazônia.