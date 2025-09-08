Pai da ex-prefeita Fernanda Hassem sofre infarto e é transferido para hospital em Rio Branco

Licurgo Hassem, pai da ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, e do deputado estadual Tadeu Hassem, apresentou sintomas de infarto e foi levado ao Hospital Regional do Alto Acre. Apesar do susto, ele está consciente e seu estado de saúde é estável.

Ele apresentou um princípio de infarto durante a madrugada e, mais tarde, uma leve piora, o que motivou a transferência para Rio Branco. Para receber atendimento especializado, Licurgo aguarda transporte por helicóptero, que já está a caminho da capital.

A equipe médica continua monitorando o paciente, que permanece consciente e estável, recebendo cuidados médicos adequados até a chegada à capital.