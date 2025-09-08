Pai da ex-prefeita Fernanda Hassem sofre infarto e é transferido para hospital em Rio Branco

Licurgo permanece consciente e estável, recebendo cuidados médicos adequados até a chegada à capital

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Licurgo Hassem, pai da ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, e do deputado estadual Tadeu Hassem, apresentou sintomas de infarto e foi levado ao Hospital Regional do Alto Acre. Apesar do susto, ele está consciente e seu estado de saúde é estável.

Apesar de grave, o estado de saúde é estável/Foto: Reprodução

Ele apresentou um princípio de infarto durante a madrugada e, mais tarde, uma leve piora, o que motivou a transferência para Rio Branco. Para receber atendimento especializado, Licurgo aguarda transporte por helicóptero, que já está a caminho da capital.

A equipe médica continua monitorando o paciente, que permanece consciente e estável, recebendo cuidados médicos adequados até a chegada à capital.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Rio Branco registra quase 20 novos casos de Covid-19 em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.