Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida

O empresário Fabiano Moraes, pai da influenciadora Viih Tube e peão de A Fazenda 17, pode não receber parte do cachê do reality. Segundo pedido apresentado pelo advogado Rodrigo Camargo Kaloglian, a Justiça autorizou a penhora dos recebíveis de Fabiano para quitar uma dívida que se arrasta há seis anos.

Entenda o caso

  • O advogado afirma ter direito a honorários de sucumbência (pagos pela parte vencida) em ação envolvendo Fabiano.

  • Em petição de 16 de setembro, Kaloglian estimou o cachê do peão em R$ 80 mil, além de ganhos com merchandising e publicidades — que podem crescer caso ele avance no programa.

  • A dívida apontada é de aprox. R$ 29 mil.

O que decidiu a Justiça

  • Em 18 de setembro, uma juíza concordou com a penhora do cachê de Fabiano.

  • A Record deverá ser oficiada para reter os valores e depositá-los em conta judicial.

  • O advogado citou precedente do TJSP na edição passada do reality, quando houve penhora do cachê, merchandising e prêmio do ex-jogador Zé Love.

E agora?

Com a decisão, parte do que Fabiano tem a receber no programa — e eventuais ações comerciais atreladas — poderá ser direcionada diretamente ao processo até a quitação do débito.

Fonte: Coluna Fábia Oliveira / documentos do processo / Metrópoles
Redigido por ContilNet

