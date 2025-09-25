Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida

O empresário Fabiano Moraes, pai da influenciadora Viih Tube e peão de A Fazenda 17, pode não receber parte do cachê do reality. Segundo pedido apresentado pelo advogado Rodrigo Camargo Kaloglian, a Justiça autorizou a penhora dos recebíveis de Fabiano para quitar uma dívida que se arrasta há seis anos.
Entenda o caso
-
O advogado afirma ter direito a honorários de sucumbência (pagos pela parte vencida) em ação envolvendo Fabiano.
-
Em petição de 16 de setembro, Kaloglian estimou o cachê do peão em R$ 80 mil, além de ganhos com merchandising e publicidades — que podem crescer caso ele avance no programa.
-
A dívida apontada é de aprox. R$ 29 mil.
O que decidiu a Justiça
-
Em 18 de setembro, uma juíza concordou com a penhora do cachê de Fabiano.
-
A Record deverá ser oficiada para reter os valores e depositá-los em conta judicial.
-
O advogado citou precedente do TJSP na edição passada do reality, quando houve penhora do cachê, merchandising e prêmio do ex-jogador Zé Love.
E agora?
Com a decisão, parte do que Fabiano tem a receber no programa — e eventuais ações comerciais atreladas — poderá ser direcionada diretamente ao processo até a quitação do débito.
Fonte: Coluna Fábia Oliveira / documentos do processo / Metrópoles
Redigido por ContilNet