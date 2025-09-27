Pai emociona ao surpreender filha com flores e chocolates em escola no Acre; VÍDEO

O cantor Ítalo Ricardo emocionou seus seguidores ao compartilhar, na última sexta-feira (26), um vídeo de uma surpresa especial para a filha em uma escola no Acre. No registro, ele aparece entregando rosas e chocolates para a menina, gesto que rapidamente viralizou nas redes sociais.

A cena comoveu internautas, que destacaram a importância da demonstração de afeto entre pai e filha. “Ela aprendendo desde pequena que não deverá aceitar menos que isso”, comentou uma seguidora. Outra escreveu: “Que lindo, tenho certeza que ela nunca vai esquecer desse momento”.

Na publicação, Ítalo reforçou o amor incondicional que sente pela filha. “Ninguém nunca vai saber a força do meu amor por você. Apesar das falhas, nunca houve um só momento em que deixei de te amar com tudo que sou. Que você sempre se sinta amada, minha filha. Papai ama você mais do que tudo. É por você que aprendi a ser forte e é por você que tento ser alguém melhor”, declarou.

O vídeo ganhou diversas curtidas e comentários, reforçando como pequenos gestos de carinho podem marcar vidas e inspirar outras famílias.

Veja o vídeo: