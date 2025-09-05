Pastor atingido por árvore durante derrubada no rio Purus perde parte da orelha e é transferido para Rio Branco

Um acidente de derrubada foi registrado na manhã desta quinta-feira (4) nas matas do seringal Cachoeirinha, rio Purus, distante várias horas do porto de Sena Madureira. O pastor Rubis Bezerra da Silva ficou com alguns ferimentos e precisou ser transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo informações, ele estava fazendo uma broca para outro pastor. Em dado momento, cortou uma ingazeira grossa. A árvore passou relevando sua cabeça, caiu e prendeu a cabeça no chão. Minutos depois, os moradores conseguiram fazer a retirada, mas ele havia perdido parte da orelha. Além disso, ficou ferido no rosto do lado direito e na pá.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e ajudou no resgate até o hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Após receber os primeiros atendimentos, o pastor Rubis foi encaminhado para a capital afim de receber atendimento especializado.