25/09/2025
Pastor revela que orou 21 dias pedindo a morte de Lula e gera polêmica

Segundo ele, a iniciativa partiu de sentimentos pessoais de revolta

O pastor e cantor gospel Douglas Borges provocou forte repercussão nacional após admitir, em entrevista ao Eu Acredito Podcast, apresentado por Fábio Santos, que realizou uma campanha de 21 dias de oração pedindo a morte do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), às vésperas da eleição presidencial de 2022.

A fala foi feita ao vivo na última terça-feira (23) e rapidamente viralizou nas redes sociais, dividindo opiniões entre fiéis, críticos e lideranças religiosas.

Pastor revela que orou 21 dias pedindo a mOrte de Lula e gera polêmica/Foto: Reprodução

Borges relatou que passava madrugadas em vigília, orando para que Lula não fosse eleito. Segundo ele, a iniciativa partiu de sentimentos pessoais de revolta. “Foi fruto da raiva, da carnalidade. Eu orava pedindo que ele morresse para não assumir a presidência”, confessou

