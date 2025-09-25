Pastor revela que orou 21 dias pedindo a morte de Lula e gera polêmica

O pastor e cantor gospel Douglas Borges provocou forte repercussão nacional após admitir, em entrevista ao Eu Acredito Podcast, apresentado por Fábio Santos, que realizou uma campanha de 21 dias de oração pedindo a morte do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), às vésperas da eleição presidencial de 2022.

A fala foi feita ao vivo na última terça-feira (23) e rapidamente viralizou nas redes sociais, dividindo opiniões entre fiéis, críticos e lideranças religiosas.

Borges relatou que passava madrugadas em vigília, orando para que Lula não fosse eleito. Segundo ele, a iniciativa partiu de sentimentos pessoais de revolta. “Foi fruto da raiva, da carnalidade. Eu orava pedindo que ele morresse para não assumir a presidência”, confessou