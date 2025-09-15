Patixa Teló se empolga ao conhecer Cauã Reymond e Ricardo Teodoro; assista

Patixa Teló, 48, será a convidada especial do “Estrela da Casa” desta segunda-feira (15) e circulou pelos bastidores da TV Globo. Vestida de Odete Roitman, a influenciadora de Manaus, no Amazonas, conheceu os atores Cauã Reymond e Ricardo Teodoro.

“Você ficou sem voz, né?”, comentou Cauã Reymond seguido de uma gargalhada. “César e Olavinho”, completou o ator.

Os fãs de Patixa ficaram empolgados ao ver a influenciadora que caminhou pela emissora e sugeriram que agora seria uma “rainha global”.

“Ela merece muito! Superfeliz de ver ela brilhando”, escreveu um seguidor. “Fico feliz por ela ter pessoas que realmente estão cuidando dela”, disse outra pessoa. “Agora, sim, Patixa está sendo bem cuidada”, comentou mais um.

Patixa faz parte do elenco que surgiu no reality Rancho do Maia, criado e dirigido pelo empresário e influenciador Carlinhos Maia. Ela se identifica como uma influenciadora com síndrome de Down.

Assista ao vídeo: