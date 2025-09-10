10/09/2025
Peixes da Amazônia será leiloada na próxima semana; lance pode chegar a R$ 19 milhões

Os interessados em participar do leilão eletrônico devem se cadastrar previamente no site www.deonizialeiloes.com.br até 24 horas antes da data do evento

A Justiça de Senador Guiomard, em parceria com a Leiloeira Oficial Deonizia Kiratch, vai leiloar online o complexo industrial e ativos da empresa Peixes da Amazônia S.A., nos dias 15 e 30 de setembro e 15 de outubro de 2025, com encerramentos às 13h, pelo site www.deonizialeiloes.com.br.

Peixes da Amazônia foi inaugurado em maio de 2015/Foto: Reprodução

Localizado na BR-364, Km 93, no Projeto de Assentamento Pedro Peixoto, o imóvel possui 65 hectares, incluindo complexo de tanques para piscicultura distribuídos em 45 hectares, além de galpões, laboratório, bloco administrativo de 110 m², subestação de energia, estação de tratamento de água e vias de acesso internas asfaltadas. Também serão leiloados máquinas, equipamentos, móveis e utensílios da massa falida, com valor total avaliado em mais de R$ 7 milhões. O complexo industrial tem avaliação total de pouco mais de R$ 19 milhões e poderá ser arrematado por valores decrescentes nas três datas: R$ 19 milhões em 15/09, R$ 17 milhões em 30/09 e R$ 15 milhões em 15/10, podendo ser parcelado com entrada de 50% e saldo em até 12 meses.

O juiz de Direito da Vara Cível de Senador Guiomard, Romário Divino, determinou que o leilão será realizado na modalidade ad corpus, ou seja, no estado de conservação e funcionamento atual, sem possibilidade de reclamação posterior por vícios, defeitos ocultos ou diferenças de metragens.

Inaugurada em 2013, a Peixes da Amazônia S.A. chegou a produzir até 12 milhões de alevinos por ano e processar cerca de 70 toneladas de pescado por dia, gerando 450 empregos diretos. Em 2018, a produção alcançou 8,5 mil toneladas, mas a empresa entrou em recuperação judicial no mesmo ano, com dívida estimada em R$ 12 milhões. Em 2019, a produção caiu para cerca de 4,4 mil toneladas, e em novembro de 2024 a Justiça decretou a falência da empresa.

Os interessados em participar do leilão eletrônico devem se cadastrar previamente no site www.deonizialeiloes.com.br até 24 horas antes da data do evento. Mais informações podem ser obtidas pelo mesmo endereço eletrônico.

