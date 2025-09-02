Pela primeira vez na história, um atleta acreano é convocado para Seleção Brasileira de Natação

O jovem acreano Luiz Antônio Jerônimo, de apenas 14 anos, segue se destacando no cenário da natação e acaba de alcançar um marco histórico: foi convocado para a Seleção Brasileira para disputar a Copa Pacífico, que será realizada entre os dias 10 e 16 de novembro, em Cochabamba, na Bolívia.

A informação foi inicialmente divulgada pelo site PHD Esporte Club e confirmada pelo presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (Faea), Ricardo Sampaio, nesta segunda-feira (1). Segundo o dirigente, a seleção reunirá atletas das regiões Norte e Nordeste, escolhidos com base nos desempenhos em competições como a Copa Norte, Norte e Nordeste e o Campeonato Brasileiro de Natação.

“Nessas competições, o Luiz obteve resultados excelentes e, na semana passada, foi oficialmente convocado. Estamos dando todo o aval para que ele participe deste evento”, afirmou Ricardo Sampaio.

Na Copa Pacífico, Luiz Antônio disputará as provas de 100m e 200m peito, além do 200m medley. O atleta, considerado um prodígio da natação acreana, já coleciona conquistas expressivas. Recentemente, ele conquistou sete medalhas, sendo cinco ouros, no Troféu Dr. Milton Medeiros de Natação, realizado em Fortaleza (CE).

A convocação de Luiz marca um momento histórico para o esporte do Acre, que passa a ter representação na Seleção Brasileira de Natação pela primeira vez.