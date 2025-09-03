Pelé insistiu para Xuxa fazer filme polêmico, segundo livro

Uma das grandes polêmicas da carreira de Xuxa foi a presença dela no filme Amor Estranho Amor. Na trama, lançada em 1982, a apresentadora viveu uma jovem prostituta.

O filme, que inclusive quase foi censurado pela equipe da própria apresentadora, por conta do conteúdo erótico, foi dirigido por Walter Hugo Khouri e contou também com Vera Fischer e Tarcísio Meira no elenco.

A presença de Xuxa na obra sempre foi controversa. A decisão, inclusive, foi comentada por ela durante o documentário que passou pelos momentos mais marcantes da carreira como cantora e apresentadora. No entanto, a decisão de participar do filme não teria partido dela.

No livro O Cinema de Walter Hugo Khouri (Ed. Cosac), que foi lançado nesta semana, o autor Donny Correia detalha a filmografia do famosos diretor. Na Obra, ele revelou que Xuxa só participou de Amor Estranho Amor por insistência de Pelé, namorado dela na época e que era grande amigo do diretor.

Entenda como era a relação de Xuxa Meneghel e Pelé

Xuxa Meneghel e Pelé viveram um romance que durou cerca de sete anos. Entretanto, no episódio de Xuxa, O Documentário, transmitido em 11 de agosto, a Rainha dos Baixinhos revelou como foi o envolvimento com o Rei do Futebol e como eles viam o relacionamento.

“Ele ficou me ligando, a gente continuou saindo, porque ele falava: ‘O Pelé vai ver o Roberto Carlos, você quer ir com o Pelé? Porque já estão falando que você está namorando o Pelé, então, vamos”, relembrou Xuxa. Os dois se conheceram durante as fotos para a extinta revista Manchete. Na ocasião, o craque posou com a mão na perna da apresentadora e levantou rumores de um affair.